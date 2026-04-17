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Comunicato Stampa: VILLA VIRGINIA, LIBERTY PALERMITANO, NEL PORTFOLIO DI ITALY SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

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A pochi passi da Piazza Politeama, centro nevralgico e cuore pulsante di Palermo,Villa Virginiarappresenta uno degli esempi più eleganti e significativi del primo Liberty locale. Oggi nel portfolio diItaly Sotheby’s International Realty. La residenza è stata realizzata tra il 1906 e il 1908 su progettodell’architetto Filippo La Porta, ed è stata commissionatadall’imprenditore Vincenzo Caruso- figura di spicco legata alla potente famiglia Florio – che volle dedicare alla moglie Virginia una dimora che fosse una vera e propria opera d’arte.

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