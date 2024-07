Comunicato Stampa: Venezia e Rovigo: export a quota 1,97 miliardi di euro tra gennaio e marzo 2024

Venezia - Rovigo, 31 luglio 2024 –Tra gennaio e marzo 2024, le imprese del territorio diVenezia e Rovigohanno generato esportazioni per un valore di 1,97 miliardi di euro, rappresentando il9,9% delle esportazioni regionali. Tuttavia, si registra una diminuzione del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2023 (234 milioni di euro in meno in valori assoluti), e del 3,8% rispetto al primo trimestre 2022. Questo risultato è inferiore sia al dato veneto (-5,1%) sia a quello nazionale (-2,8%).