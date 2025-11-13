Comunicato Stampa: Valorem Reply ottiene il riconoscimento “Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025”

Valorem Reply , società delGruppo Replyspecializzata in tecnologie Microsoft e in soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale, annunciato oggi di aver vinto il premioMicrosoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025. L’azienda è stata selezionata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per l’eccellenza dimostrata nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate su tecnologie Microsoft.