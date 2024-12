Comunicato Stampa: Universal Film Academy inaugura la nuova sede di Milano con studio professionale di doppiaggio

Milano, 20 Dicembre – Universal Film Academy annuncia l’apertura della sua nuova sede a Milano, in via Lazzaretto 16, un ambiente altamente professionale e all'avanguardia che rappresenta un significativo passo in avanti per la formazione dei futuri professionisti del cinema e del doppiaggio. La nuova sede è dotata di uno studio di doppiaggio professionale, completamente insonorizzato e allestito con le più recenti tecnologie del settore. Questa nuova sede offrirà agli studenti un'esperienza formativa di altissimo livello, permettendo loro di apprendere in un contesto che riproduce fedelmente le condizioni lavorative reali. Formarsi in un ambiente professionale come quello offerto da Universal Film Academy consente agli allievi di acquisire le competenze pratiche necessarie per emergere nel competitivo mondo del doppiaggio e del cinema. Grazie alle avanzate tecnologie e agli spazi progettati per le esigenze del settore, gli studenti potranno imparare a gestire ogni fase del processo, dal doppiaggio alla post-produzione, in uno studio attrezzato con soluzioni all'avanguardia. Universal Film Academy, da sempre impegnata nella formazione di alto livello, continua a distinguersi per l'eccellenza dei suoi corsi, che combinano teoria e pratica, preparando i professionisti di domani. Con questa nuova sede a Milano, l'Accademia conferma il suo ruolo di leader nel campo della formazione cinematografica e artistica, offrendo agli aspiranti attori e doppiatori un luogo ideale per sviluppare e perfezionare il loro talento.