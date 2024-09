Comunicato Stampa: UN'ALFA ROMEO 6C 2500 DEL 1948 "BEST OF SHOW" ALLA STELLA ALPINA 2024

La 39^ Rievocazione Storica della Stella Alpina sì è conclusa oggi – domenica 8 settembre – a Trento con l’incoronazione degli equipaggi e delle vetture vincitrici. Il Trofeo Stella Alpina per i migliori assoluti nelle prove di abilità è andato a Federico e Alberto Riboldi su Fiat 508 C del 1937, vincitori anche della classifica “Legend” per le auto costruite fino al 1955. Nella classifica “Celebration” per vetture tra il 1956 e il 1974 si sono imposti Valerio Raimondi e Hana Fava su Triumph TR3 A del 1960. Il Trofeo ASI per l’esemplare più rappresentativo legato alla storia della Stella Alpina è stato assegnato all’Alfa Romeo 6C 2500 del 1948 che nel 1951 conquistò il terzo posto nella leggendaria corsa dolomitica.