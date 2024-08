Comunicato Stampa: UNA NOTTE PER FARE FESTA A LUNGOMARE SANT'ANGELO

Il prossimo 6 agosto Corigliano-Rossano si prepara alla notte più lunga dell'estate lasciando spazio alla musica, al divertimento, fra artisti di strada, street food, animazione e spettacoli su misura per le famiglie con la Notte dello Ionio.

Una nottata all’insegna del divertimento, con una moltitudine di intrattenimenti artistici e musicali su Lungomare Sant'Angelo. Si creerà un’atmosfera speciale, il 6 luglio, a partire dalle 20, per la seconda edizione della Notte dello Ionio, uno degli eventi clou del cartellone del CoRo Summer Fest. Una notte per fare il pieno di divertimento, ed emozioni. Un percorso che unirà la danza all’arte, impreziosito da musica, performance di artisti di strada e street food con una bella novità, l'Oasi del Pesce, con degustazioni a cura delle locali Proloco nel punto uffici Iat.

Una lunga serie di performance si susseguiranno fino a notte fonda.

Si parte con l'“Incanto” che vedrà 10 artisti itineranti su tutto il lungomare e lo spettacolo “L’insolita burla” di Mario Barnaba tra clown e giocoleria. Una serie di performance itineranti con trampolieri, bolle di sapone con ausilio di un carretto, musica, danza e poesia. Caratterizzata dal candore del bianco, sfileranno sul Lungomare dando vita ad una esibizione in una cornice poetica e incantevole

Ad animare la serata anche le esibizioni del divertente ed estroso Magno animAzione e ancora lo spettacolo per famiglie Zampalesta e la magara protagonisti gli amati burattini di Angelo Gallo e del Teatro della Libellula.

E ancora la musica con una operazione nostalgia che sta facendo ballare le piazze di tutta Italia, i MushupS con un revival in note e suoni degli anni '90.

L'evento musicale MASHUPS, è un'esperienza unica che unisce le generazioni attraverso un viaggio nel tempo, è un ponte musicale in cui le diverse dimensioni della musica passata e presente si fondono in una traccia unica. Attraverso questo evento, entreremo in un vero e proprio tunnel temporale, permettendo a tutti di rivivere i migliori successi musicali dagli anni '90 fino ad oggi.

La particolarità di questo format è che sono stati prodotti più di 150 Mashup in studio di registrazione. Questo significa che il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare le canzoni più belle di sempre, dalle hit degli anni '90 fino alle ultime novità, tutto in un'unica traccia coinvolgente.

L'appuntamento è dalle ore 20 su Lungomare Sant'Angelo con la Notte dello Ionio.