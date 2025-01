Comunicato Stampa: Un Evento Esclusivo tra Arte, Cultura e Immobiliare di lusso

Il 16 gennaio 2025, la San Niccolò Luxury Real Estate, agenzia immobiliare di lusso fiorentina con più di vent’anni di esperienza nel settore, ha dato vita ad un evento unico ed esclusivo per promuovere l’uscita della nuova edizione del sua rivista, pensata per raccontare in modo originale non solo lo sviluppo del mondo immobiliare attuale ma anche la coesione tra Arte, Cultura ed innovazione come unica realtà. Grazie a questo pensiero cardine la scelta del luogo ideale non poteva che ricadere sulla Collezione Roberto Casamonti Arte Moderna e Contemporanea di Firenze, una tra le collezioni d’arte più prestigiose a livello internazionale allestita presso Palazzo Bartolini Salimbeni.

Questo evento, in concomitanza con la manifestazione Pitti Uomo 2025, ha visto la partecipazione di un pubblico selezionato ricco di personalità esclusive, rendendo la serata un’occasione speciale per gli amanti dell’arte, della moda e del mondo immobiliare.



La Collezione Roberto Casamonti, con il suo percorso espositivo ricco di capolavori, è il luogo perfetto per celebrare la sinergia tra la bellezza visiva e la raffinatezza dei luoghi che abitano la nostra quotidianità. Ad amplificare questo concetto, la cornice fiorentina rappresenta l’armonia perfetta tra arte ed l’evoluzione contemporanea.