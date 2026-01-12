Comunicato Stampa: Tutto l’aroma di Kimbo nel nuovo singolo dell'artista Walter Ricci

La collaborazione traKimbo, il Caffè di Napoli oggi presente con i suoi prodotti in oltre cento paesi del mondo, e l’artistaWalter Ricci,uno degli interpreti più versatili e internazionali della scena jazz italiana, è nata quest’anno in occasione del “Concerto per Kimbo” del Primo Ottobre, International Coffee Day, alConservatorio di Napoli con gli studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio bandita annualmente dall’azienda. Dopo la performance straordinaria offerta dall’artista con i giovani musicisti del “San Pietro a Majella” è stato naturale per il presidente Mario Rubino affidare a Ricci una nuova rielaborazione dello storico jingle, ormai heritage aziendale, per trasformarlo in un nuovo brano.

Con queste premesse, l’artista e il team creativo di Kimbo si sono messi al lavoro per portare avanti una nuova idea artistica attraverso un linguaggio comune: la musica.