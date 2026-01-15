Comunicato Stampa: Trovato il corpo di Annabella Martinelli. Presidente Zaia: “Un dolore immenso."



(Arv) – Venezia, 15 gennaio 2026 “Abbiamo vissuto questi giorni con il fiato sospeso, nella speranza che Annabella fosse viva, che potesse trovarsi da qualche parte, lontano da quel dolore che oggi ci sconvolge tutti. Abbiamo sperato in un epilogo diverso, abbiamo atteso una notizia che purtroppo non è arrivata. La notizia del ritrovamento del suo corpo è un colpo durissimo per l’intera comunità veneta.”

Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio profondo cordoglio e quello di tutta l’Assemblea legislativa veneta per la tragica scomparsa di Annabella Martinelli, la giovane 22enne padovana trovata senza vita in una zona dei Colli Euganei, a poca distanza dal luogo dove era stata rinvenuta la sua bicicletta.

“A nome dell’intero Consiglio regionale del Veneto, - rende noto il Presidente - rivolgo le più sentite condoglianze e un abbraccio commosso alla famiglia di Annabella, ai suoi cari, ai suoi amici. La nostra vicinanza oggi vuole essere silenziosa ma concreta, nel rispetto del dolore e della memoria di una giovane che troppo presto ci ha lasciati”

“In questo momento di dolore voglio esprimere anche un ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni si sono spesi senza sosta: i soccorritori, le forze dell’ordine, la magistratura, i volontari, i cittadini, tutti uniti nella speranza. Grazie per l’impegno e per la solidarietà”, termina Luca Zaia.