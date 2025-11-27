Comunicato Stampa: Tra le note di un sogno”, un viaggio emotivo nelle crepe e nelle attese di un legame irrisolto



“Tra le note di un sogno” di Francesco Zero, pubblicato dalGruppo Albatros il Filo, racchiude tra le sue pagine un calderone ribollente di emozioni dove memoria, desiderio e perdita convivono in un equilibrio fragile e palpitante. L’autore costruisce un’opera profondamente personale, un viaggio che non pretende di essere universale, ma intimamente riconoscibile. Fin dal principio si percepisce la volontà di trasformare la vita in scrittura, e la scrittura in una sorta di salvagente emotivo: un tentativo di custodire ciò che sfugge, di incidere sulla pagina ciò che nella realtà si consuma con una rapidità difficile da accettare. L’intero impianto narrativo nasce dal dialogo costante tra ciò che si vive e ciò che si sente, e il libro diventa così latestimonianza di un amore mai afferrato del tutto, una confessione che non cerca assoluzioni ma ascolto.

Zero intreccia una fitta trama di e-mail, messaggi, ricordi, attese e frammenti lirici, creando un tessuto in cui il tempo lineare sembra quasi dissolversi. La narrazione scorre come se fosse attraversata da una musica sotterranea, un ritmo interiore che guida l’avvicendarsi degli eventi e delle parole. Si percepisce con forza come l’autore abbia voluto restituire unaverità emotiva più che fattuale, costruendo una storia che non nasce per “raccontare” ma perconservare, come se ogni parola fosse un tentativo di salvare l’istante dal suo naturale dissolversi. Le conversazioni con Donatella – fulcro vitale dell’opera – diventano la lente attraverso cui leggere un percorso umano fatto di slanci e arretramenti, speranze e disillusioni, incontri sfiorati e impossibili da trattenere. La loro relazione si dipana come un filo sottilissimo che, pur non spezzandosi mai completamente, cambia forma a ogni pagina, assumendo tonalità nuove, oscillando tra intimità e distanza, tra bisogno e pudore.

Ciò che colpisce è la capacità dell’autore di dare voce all’incertezza, allafragilità dell’attesa, al peso dei giorni in cui niente accade eppure tutto brucia nel silenzio. Ogni messaggio sembra portare con sé una piccola scossa, una micro-trasformazione dell’umore, un varco attraverso cui intravedere qualcosa di più profondo. In questo senso, l’opera mostra una rara sensibilità verso le sfumature, verso i dettagli impercettibili che spesso determinano il senso di un legame. Non c’è mai compiacimento, né una ricerca forzata del dramma: c’è piuttosto un ascolto costante del proprio mondo interiore, espresso con una spontaneità che non rinuncia alla cura stilistica. I continui accenni all’arte – mostre, gallerie, quadri, fotografie, progetti – non sono un semplice sfondo, ma un secondo livello di lettura attraverso cui osservare la trasformazione dei personaggi. L’arte diventa specchio, diventa linguaggio alternativo, diventa il luogo in cui ciò che non può essere detto trova un modo per esistere.

Un degli aspetti affascinanti dell’opera è la sua struttura volutamente mobile: Zero non costruisce un percorso narrativo tradizionale, ma unmosaico emotivo, dove ogni tessera conserva una parte di verità e solo l’insieme può restituire la complessità dei sentimenti in gioco. Questa scelta permette di percepire con forza la natura oscillante del rapporto tra i protagonisti, fatto di avvicinamenti intensissimi e improvvise assenze, di slanci generosi e ripiegamenti dolorosi. Le pagine non seguono un climax convenzionale, perché ciò che interessa all’autore non è il finale, ma il percorso di consapevolezza che si costruisce passo dopo passo. È un libro che si legge come si ascolta una confessione a bassa voce, dove più della storia importa la vibrazione emotiva che la sostiene. E questa vibrazione resta, persistente, anche nei momenti più disillusi, quando l’autore ammette la sproporzione dei sentimenti o la difficoltà di accettare una risposta che non coincide con il proprio desiderio. In tali passaggi, la scrittura si fa più nuda, più diretta, come se l’autore rinunciasse a ogni protezione e offrissela vulnerabilità come atto narrativo.

Pur nella centralità del rapporto con Donatella, il libro non è solo una storia d’amore: è anche la testimonianza di un percorso creativo. Zero racconta il suo lavoro, le mostre, le collaborazioni, i progetti, e in queste descrizioni emerge una sensibilità che vede nell’arte non un semplice mestiere, ma una modalità di esistenza. La galleria, le esposizioni, i dipinti, le fotografie diventanopunti di ancoraggio, momenti in cui la vita sembra trovare un ordine possibile. L’autore mostra come la bellezza possa diventare un rifugio, un modo per lenire le ferite, un luogo dove la realtà, pur con le sue asperità, può essere osservata con gratitudine. L’arte non è mai ornamentale: è parte integrante della sua identità, un linguaggio attraverso cui interpretare il mondo e sé stesso.

Molto significativa è anche la riflessione sulla scrittura come gesto necessario. Zero sembra scrivere perché non può farne a meno, perché ogni emozione trova la sua forma definitiva solo quando diventa parola. La scrittura è un modo per dare ordine al caos, perfissare ciò che rischia di scomparire, per costruire un ponte tra due solitudini. Ed è proprio in questa dimensione che emerge uno dei nuclei più profondi dell’opera: il tentativo di comprendere l’altro, di avvicinarsi a un mondo che affascina e ferisce, che illumina e allo stesso tempo si sottrae. Il libro racconta una ricerca instancabile di sintonia, fatta di tentativi, di interpretazioni, di domande lasciate in sospeso. Non c’è mai giudizio, né recriminazione: c’è invece unrispetto assoluto per la libertà dell’altro, anche quando questa libertà diventa distanza. Ed è forse questa la sfumatura più matura dell’opera: la consapevolezza che amare significa anche accettare ciò che non si può cambiare.

Nel procedere della lettura si avverte un progressivo cambiamento: dalle prime pagine, più luminose e cariche di possibilità, si passa a tonalità più profonde, in cui il sentimento assume la forma di un paesaggio interiore fatto di malinconia, gratitudine, riconciliazione. Zero non rinuncia mai a mostrare la complessità dei propri stati d’animo, ma lo fa con una delicatezza che evita ogni eccesso melodrammatico. Il dolore non viene gridato: viene affidato alla pagina con la stessa cura con cui si deposita un oggetto fragile, consapevoli che ogni lettore lo maneggerà a modo suo. E in questa delicatezza, in questa capacità di trasformare la sofferenza in materia letteraria, risiede una delle qualità più preziose del libro.

“Tra le note di un sogno” è dunque un’opera che chiede di essere letta con attenzione, con rispetto, con la disponibilità ad accogliere un percorso umano complesso, pieno di chiaroscuri. La sua forza non risiede nei colpi di scena, né in una costruzione narrativa tradizionale, ma nella capacità di far sentire il lettore parte di un’esperienza di vita vissuta fino in fondo. È un libro che parla di amore, sì, ma soprattutto di ciò che l’amore lascia dietro di sé:tracce, echi, domande,una musica che continua a echeggiare anche quando la scena si svuota. La scrittura di Zero è insieme appassionata e sobria, intensa e controllata, sempre fedele alla verità di ciò che racconta. Il risultato è un’opera che rimane nella memoria come una melodia, una composizione emotiva costruita non per compiacere, ma per confidare.

Francesco Zero ci ricorda che ogni sentimento, anche il più fragile, merita una voce; che ogni incontro, anche il più breve, può cambiare il modo in cui guardiamo il mondo; che ogni sogno, anche quello che non si realizza, può lasciarenote capaci di risuonare a lungodentro chi le ascolta.