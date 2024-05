Comunicato Stampa: TORNA IL MAGGIO DEI LIBRI. DODICI APPUNTAMENTI ITINERANTI

La lettura unisce, fa crescere, viaggiare restando seduti, sognare, riflettere, leggere ci aiuta ad acquisire consapevolezza, sicurezza, capacità critica e rispetto verso l’altro, apre la mente. Per questi motivi il comune di Corigliano-Rossano, per il secondo anno, ha deciso di partecipare al Maggio dei Libri, la campagna del Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, giunto alla 14esima edizione.

Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, come da tempo fa questa amministrazione, per arrivare anche a chi solitamente non legge ma che può essere incuriosito se stimolato, interessato nel modo giusto.