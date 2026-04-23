Comunicato Stampa: Tineco presenta la FLOOR ONE Fold Series: pulizia flessibile adatta a ogni spazio
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Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presenta la nuovaFLOOR ONE Fold Series, progettata sulla base dei feedback ricevuti dai consumatori dei mercati europei e con un’attenzione particolare alle esigenze di chi vive in contesti urbani e deve fare i conti con spazi ridotti. La serie risponde alle principali esigenze emerse dal dialogo con i consumatori, migliorando la flessibilità e semplificando lo stoccaggio dei dispositivi destinati alla pulizia quotidiana della casa.
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