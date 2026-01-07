Comunicato Stampa: Tineco presenta il concetto di Modern Living al CES 2026
Tineco , leader globale negli elettrodomestici intelligenti per la casa, torna al CES 2026 per presentare una nuova serie di soluzioni per la cura dei pavimenti, pensate per la vita moderna. Con una community di oltre 23 milioni di utenti e riconosciuta come il marchio n.1 al mondo per gli aspirapolvere wet & dry ad uso domestico, la nuova collezione Tineco introduce prestazioni, design e tecnologia ancora più avanzati per migliorare l’esperienza di pulizia.
