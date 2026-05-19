Milano, 19 maggio 2026 – Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presentala nuova lavapavimenti smart di fascia premium FLOOR ONE STATION S9 Artist.
Modello di punta della serie FLOOR ONE Artist, è la prima lavapavimenti Tineco in Europa a integrare l’innovativa Smart Refresh Station, una stazione intelligente per ilrabbocco automatico dell’acqua. Un’innovazione che unisce il design elegante della serie alle più recenti tecnologie di pulizia del brand, per un’esperienza ancora più semplice e continua.
Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE STATION S9 Artist: la prima lavapavimenti con rabbocco automatico dell’ac
Milano, 19 maggio 2026 – Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presentala nuova lavapavimenti smart di fascia premium FLOOR ONE STATION S9 Artist.
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