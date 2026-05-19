Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE STATION S9 Artist: la prima lavapavimenti con rabbocco automatico dell’ac

Milano, 19 maggio 2026 – Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presentala nuova lavapavimenti smart di fascia premium FLOOR ONE STATION S9 Artist
Modello di punta della serie FLOOR ONE Artist, è la prima lavapavimenti Tineco in Europa a integrare l’innovativa Smart Refresh Station, una stazione intelligente per ilrabbocco automatico dell’acqua. Un’innovazione che unisce il design elegante della serie alle più recenti tecnologie di pulizia del brand, per un’esperienza ancora più semplice e continua.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...