Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente)
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Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, annuncia il lancio delFLOOR ONE S9 Master,il nuovo aspirapolvere lavapavimenti progettato per offrire un equilibrio concreto tra innovazione, performance e costo. Pur essendo un modello conveniente, il FLOOR ONE S9 Master integra molte delle tecnologie più avanzate di Tineco, posizionandosi come un “all-rounder” completo, ideale per chi cerca risultati di livello superiore a un prezzo competitivo.
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