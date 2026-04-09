Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Tineco FLOOR ONE S9 Scientist: design futuristico e pulizia di precisione per pavimenti impeccabili

AA

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presentaFLOOR ONE S9 Scientist, la prima lavapavimenti, e anche quella più “premium”, della nuova serieFLOOR ONE Scientist.Progettato per offrire un’esperienza di pulizia tecnologicamente avanzata, questo modello unisce un design dall’estetica futuristica a funzionalità smart che garantiscono massima flessibilità d’uso e risultati estremamente precisi, trasformando la pulizia in un gesto ancora più semplice e intuitivo. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario