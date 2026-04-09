Comunicato Stampa: Tineco FLOOR ONE S9 Scientist: design futuristico e pulizia di precisione per pavimenti impeccabili

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, presentaFLOOR ONE S9 Scientist, la prima lavapavimenti, e anche quella più “premium”, della nuova serieFLOOR ONE Scientist.Progettato per offrire un’esperienza di pulizia tecnologicamente avanzata, questo modello unisce un design dall’estetica futuristica a funzionalità smart che garantiscono massima flessibilità d’uso e risultati estremamente precisi, trasformando la pulizia in un gesto ancora più semplice e intuitivo.