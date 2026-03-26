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Comunicato Stampa: TINECO è n.1 al mondo per Euromonitor nei Wet&Dry domestici per il 4° anno consecutivo

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Tineco, leader globale nelle soluzioni intelligenti per la cura dei pavimenti, annuncia oggi di essere stata riconosciuta da Euromonitor International come il brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo*. Questo riconoscimento, conferito da un autorevole fornitore indipendente di ricerche strategiche di mercato, conferma la leadership di Tineco e il forte slancio del brand nel segmento della pulizia smart per la casa.

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