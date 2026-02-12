Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Terza commissione: via libera all’abbinamento di due progetti di legge

La Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente;

