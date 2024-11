Comunicato Stampa: Terza commissione: via libera alla variazione al bilancio di previsione 2024-2026

(Arv) Venezia 13 nov. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal Vice presidente Renzo Masolo (Europa Verde) nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: progetto di legge regionale n. 305 d’iniziativa della Giunta regionale “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”. Parere alla Prima Commissione consiliare. La Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti. A seguire, la Commissione ha continuato nell’esame dell’articolato con riferimento al progetto di legge regionale n. 248 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”. Presente all’incontro l’assessore allo Sviluppo economico – Energia – Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato. Infine, in merito all’esame in sede referente in ordine al testo unificato del progetto di legge regionale n. 160 di iniziativa dei consiglieri Cecchetto, Andreoli, Barbisan, Bet, Bisaglia, Centenaro, Cestari, Corsi, Dolfin, Formaggio, Gerolimetto, Giacomin, Pan, Possamai, Puppato, Razzolini, Rigo, Venturini e Vianello “Misure a sostegno dell’agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”” e del Progetto di legge regionale n. 162 di iniziativa del consigliere Finco, “Disposizioni per l’agricoltura urbana e periurbana”, la Commissione ha proseguito nell’esame.