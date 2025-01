Comunicato Stampa: Terza commissione: via libera a una serie di pareri alla Giunta regionale

(Arv) Venezia 23 gen. 2025 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde) nella seduta di mercoledì 22 gennaio c.a., ha dato il via libera, a maggioranza, senza voti contrari, a tre pareri alla Giunta regionale: PAGR n. 461, recante le disposizioni operative del “Fondo di rotazione del Settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 - Finanziamenti agevolati (liquidità) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI agricole”; PAGR n. 466, di approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto per l'intervento SRA 07 - Conversione seminativi a prati e pascoli, del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027; PAGR n. 467, relativo all’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per una serie di interventi, sempre nel quadro del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale.

A seguire, la Commissione ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, l’esame in ordine al testo abbinato ai seguenti progetti di legge: progetto di legge regionale n. 291 di iniziativa della Giunta regionale, relativo a: ““Modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 ‘Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico’”. (TESTO BASE); Progetto di legge regionale n. 221 di iniziativa dei consiglieri Rizzotto, Cecchetto, Finco e Vianello relativo a: “Modifica alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico””; Progetto di legge regionale n. 283 di iniziativa della Giunta regionale, relativo a: “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 ‘Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico’”. Parere alla Seconda Commissione consiliare.

Nel corso della sessione pomeridiana dei lavori, ai quali ha partecipato l’assessore regionale Roberto Marcato, la Commissione ha preferito optare in considerazione di quanto emerso durante la seduta, di rinviare a breve, l’esame finale della proposta di deliberazione amministrativa n. 84 di iniziativa della Giunta regionale “Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER).

La Commissione ha in seguito terminato il proprio lavoro istruttorio, in merito al Progetto di legge n. 248 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”.

Infine, al termine della lunga seduta, la Commissione ha illustrato il progetto di legge regionale n. 370 di iniziativa dei consiglieri Dolfin, Barbisan, Bet, Bisaglia, Favero, Maino, Michieletto, Pan, Rizzotto, Sandonà, Valdegamberi, Vianello e Zecchinato “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile".