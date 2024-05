Comunicato Stampa: Terza commissione prosegue esame delle nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche

(Arv) Venezia 15 mag. 2024 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha proseguito l’esame del progetto di legge regionale n. 173 d’iniziativa consiliare “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche””.

Infine, la Terza Commissione ha proseguito con l’esame del Testo abbinato, del Progetto di legge regionale n. 233 di iniziativa consiliare “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”” (TESTO BASE) e del Progetto di legge regionale n. 229 di iniziativa consiliare “Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 “Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi””.(Arv) Venezia 15 mag. 2024 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha proseguito l’esame del progetto di legge regionale n. 173 d’iniziativa consiliare “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche””.

