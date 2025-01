Comunicato Stampa: Terza commissione prosegue esame articolato Testo unificato Pdl n. 286 della Giunta regionale

(Arv) Venezia 15 gen. 2025 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal Vice presidente Renzo Masolo (Europa Verde) nel corso della seduta odierna ha proseguito nell’esame dell’articolato in merito al testo unificato del progetto di legge regionale n. 286 d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto” (testo base), del progetto di legge regionale n. 95 d’iniziativa dei consiglieri Finco, Barbisan, Bet, Dolfin e Gerolimetto “Modifica della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”” e del progetto di legge regionale n. 171 di iniziativa dei consiglieri Venturini, Bet e Bozza “Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” alla disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”. Nel dettaglio, alcune proposte illustrate durante l’esame dell’articolato, vanno nella direzione delle osservazioni formulate in relazione al testo unificato. Presente all’incontro l’assessore allo Sviluppo economico – Energia – Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato.