Comunicato Stampa: Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale

(Arv) Venezia, 3 febbraio 2026&nbsp;La Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega- LV), ha espresso all’unanimità parere favorevole su due provvedimenti della Giunta regionale: PAGR n. 1, che riguarda l’approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto relative agli investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale; PAGR n. 2, concernente la modifica del complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, ovvero il documento che descrive e motiva le indicazioni relative a come la strategia del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 viene declinata a livello regionale.

