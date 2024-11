Comunicato Stampa: Terza commissione: parere favorevole alla manovra di bilancio

(Arv) Venezia 6 nov. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: in primis, la Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti in merito alla PDA n. 78 d’iniziativa della Giunta regionale “Adozione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027. Parere alla Prima Commissione consiliare. Anche per la PDA n. 87 d’iniziativa della Giunta regionale “Adozione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027. Parere alla Prima Commissione consiliare. La Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti. Key words: garantire un futuro di crescita sostenibile e resiliente per il territorio veneto; Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; PNRR; Programmazione dei fondi europei. Presente alla seduta l’assessore a Fondi UE – Turismo – Agricoltura – Commercio estero, Federico Caner e l’assessore allo Sviluppo economico – Energia – Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato.A seguire, la Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti, con riferimento al Pdl n. 300 d’iniziativa della Giunta regionale “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”. Parere alla Prima Commissione consiliare. Per quanto concerne il Pdl n. 301 d’iniziativa della Giunta regionale “Legge di stabilità regionale 2025”. Parere alla Prima Commissione consiliare. La Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti. Tra le novità è stata rideterminata l’aliquota dell’IRAP per alcune categorie, con un aumento del gettito previsto a partire dal 2025, pari a 54 milioni di euro annui.

Anche per il Pdl n. 302 d’iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2025-2027”. Parere alla Prima Commissione consiliare, la Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti. Nel dettaglio, il bilancio complessivo ammonta a 18,45 miliardi di euro. Infine, la Commissione ha dato il via all’unanimità dei presenti al PAGR n. 444 “Approvazione bandi e seconda apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale FEAMPA 2021-2027, dell'Obiettivo Specifico 1.1 “Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale”, Azione 3 - Intervento 111302, dell'Obiettivo Specifico 1.2 “Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci”, Azione 1 - Intervento 112103 e dell'Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”, Azioni 1 e 2 - Interventi 222103 e 222202 del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021.