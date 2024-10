Comunicato Stampa: Terza commissione - Illustrato Pdl Giunta sulla disciplina delle attività di commercio

(Arv) Venezia 16 ott. 2024 - Nel corso della seduta odierna della Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Roberto Marcato, è stato illustrato il disegno di legge n. 286, di iniziativa della Giunta, rubricato “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto”. La proposta legislativa, in estrema sintesi, mira a rivisitare un quadro normativo eterogeneo, nel rispetto dei principi generali dettati dalla Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo (in particolare, la direttiva n. 123/2006 meglio nota come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”), con un intervento di razionalizzazione normativa e di semplificazione destinato ad affiancare il percorso già intrapreso di sostegno alle imprese, per contribuire alla maggiore competitività e allo sviluppo del sistema commerciale veneto in tutte le sue forme e in particolare: il commercio al dettaglio su area privata, il commercio all'ingrosso, il commercio su area pubblica, la vendita di stampa quotidiana e periodica, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la distribuzione dei carburanti per autotrazione. L’esame dettagliato del progetto di legge è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute.

Di seguito, la Commissione ha dato il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, al Pdl n. 169, a prima firma del presidente e relatore d’aula Andreoli - correlatore, la vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Francesca Zottis (Partito Democratico) rubricato “Blue Economy, uso razionale delle risorse connesse al sistema idrico regionale, formazione e lavoro per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare”.

Approvato a maggioranza, senza voti contrari, anche il parere alla Giunta regionale n. 433 che istituisce e disciplina l'elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e del Registro dei progetti a beneficio comune, così come previsto dagli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 10/2024, oltre al tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune di cui all’art. 8 della stessa legge.

Via libera unanime, inoltre, alle rendicontazioni n. 242, relativa al bilancio di esercizio 2023 dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA, e all’attività svolta nel 2023 dai consorzi di bonifica Delta del Po, Adige Po, di secondo grado LEB (Lessinio - Euganeo - Berico), Veneto Orientale, Bacchiglione, Alta Pianura Veneta, Acque Risorgive, Piave, Veronese, Brenta, e Adige Euganeo.

Rinviato, infine, l’esame del Pdl n. 178, primo firmatario il consigliere Joe Formaggio (Fratelli d’Italia), di modifica dell'articolo 20 della l. reg. 50/93 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sulle distanze dagli appostamenti fissi.