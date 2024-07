Comunicato Stampa: Terza Commissione: approvato il regolamento per la tutela della fauna ittica

(Arv) Venezia 17 lug. 2024 - In data odierna, la Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto ha visto il presidente Marco Andreoli (Lega-LV), dare il benvenuto al neo consigliere capogruppo di Europa Verde, Renzo Masolo.

Con l’inizio dei lavori, la Terza Commissione si è espressa con voto unanime dei presenti, in merito alla proposta di regolamento regionale n. 1 di iniziativa della Giunta regionale “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda”. In sintesi, la proposta di regolamento è stata redatta con l’obiettivo di assicurare un equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione delle risorse ittiche al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca, in particolare quella professionale, sul lago di Garda.

A seguire la Terza Commissione, ha preso atto con voto unanime dei presenti della Rendicontazione n. 229 “Stato di attuazione della legge regionale n. 14/2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

Infine, la Terza Commissione ha illustrato il progetto di legge regionale n. 264 di iniziativa dei consiglieri Dolfin, Cecchetto, Ciambetti, Valdegamberi, Vianello e Zecchinato “Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione nel veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”. Di fatto, il progetto di legge fa perno nella tracciabilità degli alimenti, ovvero, nella possibilità di ricostruire l’intero percorso dei prodotti, partendo proprio dalla materia prima fornendo informazioni accurate sui prodotti al fine di garantire la circolazione di alimenti sani e sicuri. Si fa riferimento pertanto, alle politiche sulla sicurezza alimentare con al centro il consumatore finale. E’ riscontrabile un evidente aumento della domanda di pesce e prodotti ittici in tutto il mondo, pertanto risulta essenziale monitorare l'intera catena di approvvigionamento. Si fa presente che la tracciabilità e l'etichettatura del pesce sono due elementi fondamentali che contribuiscono a garantire la qualità, l'origine e la sicurezza dei prodotti ittici. Tra i consumatori finali, ci sono anche i ristoranti e il progetto di legge può rappresentare un utile strumento, per garantire la tracciabilità e la sicurezza di provenienza del prodotto ittico per una corretta informazione ai clienti.