Comunicato Stampa: Tecnologia e innovazione: prepara la tua Wishlist Tineco in vista del Black Friday

Il Black Friday è sempre un’ottima occasione per aggiornare la propria casa e i propri elettrodomestici e per chi è alla ricerca di una routine quotidiana più semplice, smart e confortevole, la wishlist di Tineco è un buon punto di partenza. Dalle lavapavimenti intelligenti agli aspirapolvere senza fili, fino ai pulitori per tappeti, ecco i must-have Tineco da tenere d’occhio in vista degli sconti del Black Friday che cominceranno il28 novembre.

