Comunicato Stampa: TARGA ORO ASI AL LOCOTENDER COUILLET A VAPORE DEL 1896 CONSERVATO AL MUSEO FERROVIARIO NAZIONALE

Sabato 29 novembre, al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa (NA), l’Automotoclub Storico Italiano ha consegnato il Certificato di Identità e la Targa Oro al Locotender a vapore del 1896, prezioso e unico esemplare rimasto in Italia conservato nella collezione della Fondazione FS Italiane.

