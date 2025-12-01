Comunicato Stampa: TARGA ORO ASI AL LOCOTENDER COUILLET A VAPORE DEL 1896 CONSERVATO AL MUSEO FERROVIARIO NAZIONALE
Sabato 29 novembre, al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa (NA), l’Automotoclub Storico Italiano ha consegnato il Certificato di Identità e la Targa Oro al Locotender a vapore del 1896, prezioso e unico esemplare rimasto in Italia conservato nella collezione della Fondazione FS Italiane.
