Comunicato Stampa: TAPPA DI STILE PER ASI CIRCUITO TRICOLORE AL CONCORSO D'ELEGANZA DI SAN PELLEGRINO TERME

Il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme, nuova tappa di ASI Circuito Tricolore in programma dal 12 al 14 luglio, è l’unico “défilé” di stile a sposare le auto e le moto storiche. Le prime verranno suddivise in categorie di premi in base all’epoca, alla conservazione, al restauro e alla tipologia – quest’anno, oltre alla categoria anteguerra fino al 1940, le categorie speciali per celebrare i cento anni di MG, i settant’anni della Mercedes-Benz 300 SL “ali di gabbiano” e le sei, otto e dodici cilindri fino agli anni ’70 – le seconde esclusivamente con cilindrata superiore a 500 cc e prodotte fino al 1950, la “golden age” del motociclismo pioneristico.

Proprio le moto sono le prime a mettersi in movimento venerdì mattina 12 luglio da San Pellegrino in direzione delle Alpi e delle Prealpi Orobiche, per un tour fra natura incontaminata e panorami mozzafiato, che vedrà poi gli equipaggi pernottare a Selvino. Fra le altre, si toccheranno le località di Peghera in Val Taleggio, Gerosa, Blello, Berbenno, Sant’Omobono Imagna e Fuipiano Imagna – per la visita alla cinquecentesca dogana del Borgo di Arnosto – Brumano, Rota Imagna, Selino Basso, Valsecca, Capizzone, Clanezzo, Zogno, Rigosa.

Sono in tutto quaranta esemplari, compresa la rara Peugeot MD del 1912, una Ner-A-Car II Serie del 1923 e una Sarolea 32R del 1932. Poi modelli italiani come Guzzi, Della Ferrera, Gilera, Benelli e stranieri quali BMW, Indian, Harley Davidson e Matchless.

Sabato 13 la marcia sarà verso Valle per raggiungere Mapello. Qui, a partire dalle ore 14.00, le auto partecipanti si raduneranno e disporranno sull’elegante prato all’italiana di Villa Gromo, esclusiva residenza settecentesca che ospiterà la manifestazione per l’intera giornata.

Villa Gromo ospiterà anche il “Grande Evento Fuori Concorso”: sull’elegante prato all’italiana della residenza settecentesca, soci e appassionati possessori di auto storiche potranno esporre il proprio gioiello in una vasta area a loro riservata. A fine giornata, verrà premiata dal pubblico l’auto più iconica.Domenica 14 luglio, con auto e moto riunite, l’evento toccherà il suo culmine a San Pellegrino. La chiusura presso il Grand Hotel aumenta il prestigio dell’evento e le dona un significato di radicamento nel territorio e di valorizzazione dello stesso, che sono poi i principi fondanti delle manifestazioni inserite in ASI Circuito Tricolore, format esclusivo che promuove il turismo lento e la scoperta delle meraviglie sparse nel nostro Paese.