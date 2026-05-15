Milano, 15.05.2026 – Ilmercato dell'editoria business in Italiasta attraversando una trasformazione strutturale. Bruno Editore, prima casa editrice italiana specializzata in ebook dal 2002, ha pubblicato uno studio dedicato al segmento dellibro per professionisti, imprenditori e consulenti, analizzando dati, trend e dinamiche di un comparto che non dispone di statistiche ufficiali disaggregate rispetto all'editoria generale.



Lo studio « Stato dell'editoria business in Italia » è disponibile integralmente su giacomobruno.it. La ricerca,firmata da Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editoree riconosciuto dalla stampa come "il papà degli ebook in Italia", raccoglie oltre vent'anni di osservazione diretta del mercato: 1.200 autori pubblicati, 3 milioni di lettori raggiunti, 100% dei titoli arrivati in vetta alla classifica Amazon nella propria categoria di riferimento.



«L'editoria business in Italia è cresciuta in modo strutturale grazie alla digitalizzazione, ma i numeri reali del segmento sono rimasti per anni invisibili perché aggregati dentro statistiche più generali» spiega Giacomo Bruno , autore dello studio. «Abbiamo raccolto e sistematizzato dati che derivano dall'osservazione diretta di chi sceglie il libro come strumento di lavoro: avvocati, medici, consulenti, coach, formatori, imprenditori digitali. Il quadro che emerge è più maturo e articolato di quanto il dibattito pubblico faccia intendere».



Lo studio identifica tre grandi aree del segmento: il libro di posizionamento per professionisti e consulenti, il manuale operativo per formatori e coach, il libro-testimonianza per imprenditori. Ogni area ha dinamiche differenti, ma converge su un dato: un libro ben costruito e distribuito su Amazon genera visibilità continuativa che nessun altro strumento di marketing riesce a garantire con la stessa longevità. Il tempo medio per completare un manoscritto, seguendo un metodo strutturato, è di 4-8 settimane; la finestra tra consegna e pubblicazione professionale è di 3-6 mesi.



«Il libro resta, nel mercato italiano, lo strumento di autorevolezza più difficile da replicare» osserva Giacomo Bruno , editore. «Un post sparisce in 24 ore, un articolo invecchia, un libro resta. Per questo l'integrazione del libro in un sistema più ampio, quello che chiamiamo book funnel, è oggi la differenza tra chi ottiene risultati modesti e chi costruisce un asset che lavora nel tempo».



Il modello editoriale documentato nello studio si appoggia su un percorso specifico, descritto nei7 step del percorso autore bestseller di Bruno Editore, e su una struttura di acquisizione clienti costruita intorno al libro, illustrata nelladefinizione completa di book funnelpubblicata sul blog. La ricerca evidenzia inoltre come la specializzazione di nicchia sia oggi il fattore competitivo principale: medici, avvocati, commercialisti, psicologi, agenti immobiliari, architetti e ingegneri rappresentano i profili professionali con la maggior crescita di pubblicazioni nel triennio analizzato.



«L'intelligenza artificiale sta accelerando la fase di stesura e di editing, ma non sostituisce il giudizio editoriale» afferma Giacomo Bruno , considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all'Editoria. «Resta però una distinzione netta tra il libro per professionisti, dove serve metodo e cura, e gli altri segmenti dove l'automazione è oggi sostenibile».



Lo studio si chiude con una panoramica sui trend del 2026: digitalizzazione del processo, integrazione tra editoria e marketing strategico, crescita delself-publishing su Amazon KDPcome canale complementare all'editore tradizionale, professionalizzazione delle figure intermedie tra autore e casa editrice. Il documento integrale e i dati di dettaglio sono pubblicati su www.giacomobruno.it.



