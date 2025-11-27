Comunicato Stampa: Stati della Logistica: illustrate le priorità per la competitività delle imprese



Si è svolta oggi a Roma, nell’ambito degli Stati generali della Logistica, il panel su Logistica: quale domanda dalle filiere produttive. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese, operatori del settore e rappresentanti del mondo produttivo per discutere le nuove sfide e le profonde trasformazioni che stanno ridisegnando il sistema logistico nazionale e regionale.

Il Consorzio Industriale del Lazio ha illustrato le azioni in corso e quelle programmate per rispondere alle nuove esigenze delle aziende: interventi sull’ultimo miglio finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, investimenti nel capitale umano attraverso l’Its dedicato alla logistica avanzata, semplificazioni amministrative e un ruolo centrale nella nuova Zona Logistica Semplificata.

«Negli ultimi anni il ruolo della logistica è completamente cambiato – ha affermato il Commissario prof. Raffaele Trequattrini nel suo intervento - Non è più una funzione ancillare della produzione, ma una leva strategica che determina la competitività delle imprese. La capacità di consegnare un prodotto nel modo giusto, nel tempo giusto e nel luogo giusto, oggi fa spesso più differenza della qualità stessa del prodotto. Le imprese chiedono velocità, affidabilità e prevedibilità. Stiamo assistendo a un passaggio dal modello del Just in Time a quello del Just in Case: non solo efficienza, ma resilienza; non solo riduzione dei costi, ma capacità di assorbire gli shock. Per questo servono sistemi logistici più intelligenti, capaci di adattarsi, anche attraverso l’evoluzione dalla intermodalità alla sincromodalità. Nel Lazio le richieste delle imprese sono chiare: risolvere il tema dell’ultimo miglio, potenziare le competenze tecniche e superare gli ostacoli burocratici che rallentano gli investimenti. Il Consorzio sta rispondendo con interventi strutturali sulle infrastrutture interne, con un forte investimento nell’Its di logistica avanzata e con una gestione amministrativa più efficiente e flessibile. Con l’arrivo della Zona Logistica Semplificata si apre una fase completamente nuova. La Zls non è solo un incentivo, ma un cambio di cultura amministrativa, che porterà procedure più rapide e maggiore attrattività. Il Consorzio è pronto a rappresentare le imprese nel Comitato d’Indirizzo, per portare nelle decisioni pubbliche la voce reale dei nostri territori produttivi. La logistica è il linguaggio con cui le imprese dialogano con il territorio: quando è veloce e affidabile il territorio cresce, quando è lenta e confusa si ferma. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con una visione che mette al centro opere, competenze e competitività».

