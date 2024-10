Comunicato Stampa: Sportful Dolomiti Race 2025, avvio delle iscrizioni

(Arv) Venezia 1 ott. 2024 - È stata presentata oggi, a palazzo Ferro Fini, la 30^ edizione della Sportful Dolomiti Race, “la Gran Fondo ciclistica tra le più impegnative e affascinanti d’Europa, in grado di richiamare a Feltre e nel territorio bellunese ciclisti e appassionati da tutto il mondo”, come ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nel portare i saluti istituzionali a poche ore dall’apertura delle iscrizioni alla gara di domenica 15 giugno 2025 (Clic Day fissato per le 12 odierne).

“Prende oggi avvio il percorso che ci porterà a tagliare il traguardo delle 30 edizioni della Gran Fondo, che può vantare un percorso suggestivo e che ha alle spalle una storia importante – ha proseguito il presidente dell’Assemblea legislativa veneta – Credo che la Sportful Dolomiti Race rappresenti uno straordinario strumento per promuovere al meglio, su larga scala, il territorio, mettendone in luce peculiarità e scorci davvero unici. E il cambiamento di percorso del 2024, con un tracciato che in gran parte si sviluppa nello splendido scenario delle Dolomiti Bellunesi, non può fare altro che aggiungere ancora più fascino alla gara”.

“Il ciclismo non è solo competizione, ma soprattutto passione e grande amore per lo sport – ha chiosato Roberto Ciambetti – La Sportful Dolomiti Race, che ormai è inserita nel panorama del ciclismo internazionale, coniuga sapientemente assieme passione, volontari, istituzioni presenti a vari livelli e aziende del territorio con un afflato internazionale. Davvero sport e passione costituiscono un importante volano per l’economia di un territorio”.

Maurizio Zatta, assessore del Comune di Feltre, ha posto l’accento sulle “numerose iniziative che il territorio feltrino ospiterà, animando la città. La Gran Fondo è uno straordinario volano turistico per la nostra comunità, di grande impatto sotto l’aspetto socioeconomico. La manifestazione avvicina al territorio gli amanti delle due ruote, esaltandone le potenzialità. Al contempo, l’evento sportivo, che ha un valore internazionale, mette bene in luce quelle che sono le fragilità del territorio stesso, in primis la difficoltà di dare accoglienza ai numerosi sportivi in arrivo in quanto le strutture ricettive a disposizione non sono sufficienti. E ricordo che i volontari rappresentano la parte più generosa della nostra comunità, perché non giudicano ma si mettono in gioco spinti dall’amore per la propria città. Ecco perché la nostra amministrazione comunale è orgogliosa e felice di poter ospitare la trent’esima edizione della Sportful Dolomiti Race”.

Ivan Piol, presidente del Pedale Feltrino e del Comitato organizzatore della Sportful Dolomiti Race, ha ripercorso “i 30 anni della manifestazione, dal 1995 a oggi, con la crescita continua che ha portato la Gran Fondo dalle mille presenze iniziali alle quattromila dell’anno scorso. La nostra fortuna è stata quella di aver incontrato la famiglia Cremonese che ha creduto in noi e che è stata determinante per farci fare un salto di qualità davvero significativo. Ricordo alcuni dati emblematici: durante la settimana di manifestazioni viene registrato un indotto economico di 2 milioni e mezzo di euro e negli ultimi dieci anni sono aumentati del 40 percento i posti letto extra alberghieri. Come si può notare, l’impulso turistico è davvero importante. L’anno scorso abbiamo cambiato il percorso, spostandoci in grande parte nel territorio bellunese: anche se abbiamo lasciato alcune salite iconiche, valorizziamo di più la nostra regione. Ringrazio i più di mille volontari che si spenderanno con generosità per la buona riuscita della manifestazione. E i sette ristori che saranno presenti lungo il percorso rappresentano il fiore all’occhiello della Gran Fondo”.

L’On. Dario Bond, delegato al Comitato Fondo Comuni Confinanti, nel sottolineare con piacere di “sentire molto vicine le istituzioni e la politica veneta”, ha lanciato “una proposta, che è un po’ il mio sogno: mi piacerebbe che venisse organizzata una Gran Fondo dei Fondi Comuni Confinanti, abbracciando le montagne veronesi, vicentine e bellunesi e unendo tre Province. Dal Lago di Garda all’Altopiano di Asiago, fino alle Dolomiti Bellunesi: territori bellissimi uniti da una sfida che sarebbe davvero affascinante”.

Alessio Cremonese, Ceo Manifattura Valcismon (gruppo che ingloba i brand Sportful/Castelli e Karpos), ha ricordato “il bellissimo viaggio vissuto lungo 30 anni, che ci ha portati da semplice fornitore tecnico delle maglie a main sponsor, dal 2009. Perché la nostra azienda crede fortissimamente nei valori che la Gran Fondo incarna: amore per il territorio, attenzione verso i giovani e valorizzazione dello sport a 360 gradi. Credo che proprio lo sport abbia un forte impatto sociale, migliorando la qualità di vita di chi lo pratica”.

La Sportful Dolomiti Race 2025 sarà impreziosita dalla presenza di Peter Sagan, tre volte consecutive campione del mondo in linea, nel 2015, 2016 e 2017.