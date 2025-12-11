Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Spark Reply e Concept Reply, con BMW, promuovono una ricarica elettrica a minore impatto di CO2

Spark Reply, eConcept Reply, società del Gruppo Reply specializzate rispettivamente in design & user experience e tecnologie IoT e AI, hanno realizzato per ilGruppo BMW, nell’ambito di un progetto di ricerca, un’app intelligente che incoraggia i conducenti di veicoli elettrici ad adottare abitudini di ricarica a basse emissioni. La funzionalità “COOL”, integrata nell’app pilota BMW “360° Mobility”, analizza in tempo reale il mix energetico disponibile, indicando agli utenti imomenti in cui l’energia risulta più pulita. Una componente di gamification insieme a immagini personalizzate generate dall’intelligenza artificiale, contribuisce a orientare gli utenti verso comportamenti di ricarica più sostenibili.

