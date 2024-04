Comunicato Stampa: Sorì al CIBUS: debutto in GDO del Fior di Latte Appennino Campano di Franco Pepe

Sono circa 60.000 i visitatori e oltre 3.000 i brand che arriveranno da tutto il mondo per l’annuale appuntamento alCibus di Parma, evento di riferimento dell’agroalimentare Made in Italy, in programmadal 7 all’10 maggio.

Sorì Italia, storica azienda casearia campana, accoglierà clienti, ospiti e visitatori in uno stand realizzato completamente in materiale naturale, nel quale proporrà una selezione dei propri prodotti, tra laMozzarella di Bufala Dop, laBurrata, con una particolare attenzione al Fior di Latte affumicato Appennino Campano, prodotto con latte proveniente dai pascoli dalle alture del Matese, in un’area incontaminata, attraversata da fonti di acque minerali e di insostituibili ricchezze per l’aria e per il sottosuolo.

Il CIBUS sarà l’occasione per presentarneil nuovo formato da 200 grammi, destinato all’uso domestico, e il suo ingressoneipiù importanticanali di vendita della Grande Distribuzione. Questo prodotto d’eccellenza è nato dalla collaborazione tra Sorì Italia eFranco Pepe, ed entra finalmente nei canali della Grande Distribuzione Organizzata, così anche gli appassionati di cucina potranno acquistarlo, proposto in una confezione da 200 grammi. “Siamo felici annunciare il debutto in GDO del Fior di Latte Appennino Campano selezionato da Franco Pepe, il perfettoconnubio tra la tradizione casearia campana e l'innovazione culinaria” ha dichiaratoAntonello Sorrentino, Ceo di Sorì.

Nello stand di Sorì Italia sarà anche possibile assaggiare l’iconica pizza dell’artigiano Franco Pepe, già miglior pizzaiolo del mondo, la famosa “Margherita Sbagliata”. L’appuntamento è per il7 maggio, dalle 12.00 alle 15.00, al Padiglione 02, stand B048.

Franco Pepe ha annunciato che, per l’occasione, accanto alla sua “Signature pizza”, presenterà una nuova creazione. Quale? Ad ora è trapelato solo che sarà realizzata con una base di Fior di latte affumicato dell’Appennino campano. Bisognerà attendere il 7 maggio per saperne di più e per poterla assaggiare.

Nello stesso giorno, il maestro di Caiazzo riserverà agli ospiti dello Stand Sorì e a tutti i visitatori del CIBUS una masterclass nella quale racconterà le caratteristiche del Fior di latte Appennino campano e ne suggerirà l’utilizzo,nella realizzazione delle pizze “home made.”

Nello stesso giorno,martedì 7 maggio, dalle 14.00 alle 16.00, il volto noto di Rai Uno, il conduttore e scrittoreMassimiliano Ossini animerà, assieme ai fratelli Antonello e Gaetano Sorrentino, un salotto nel quale verranno approfondite le caratteristiche e le peculiarità di questa importante realtà casearia campana, giunta alla quinta generazione.