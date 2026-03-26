Comunicato Stampa: Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026



Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026:

per il quinto anno consecutivo come Miglior Reparto Ortofrutta d’Italia e riconferma,

per il secondo anno consecutivo, la Migliore Esposizione di Ortofrutta.

Napoli, 26 marzo 2026 – Sole365, per il quinto anno consecutivo, consegue il prestigioso

titolo di “Miglior Reparto Ortofrutta” d’Italia ai CX Store Award 2026. Durante l'esclusiva

cerimonia di premiazione tenutasi questa mattina presso l'Hotel Excelsior Gallia di Milano,

il brand ha inoltre riaffermato la sua eccellenza, non solo di qualità ma anche visiva,

conquistando per il secondo anno di fila, il riconoscimento per la “Migliore Esposizione di

Ortofrutta”.

I premi sono stati assegnati nell'ambito della settima edizione di CX Store Research, la più

vasta indagine sul gradimento delle famiglie italiane verso le insegne distributive,

promossa da Promotion-Amagi. L'edizione 2026 si è distinta per una solidità statistica

senza precedenti, basata sull'analisi di un panel di 25.358 famiglie (con un rapporto di 1 a

1.000 abitanti) che ha valutato 198 insegne del settore grocery.

La ricerca utilizza una metrica innovativa basata sul “Goodwill d’insegna”, un indicatore

che quantifica il valore intangibile della marca attraverso la soddisfazione dei clienti per i

singoli reparti e servizi. Il primato di Sole365 nell'ortofrutta conferma come la cura per i

freschi e freschissimi sia oggi il principale driver che guida le preferenze dei consumatori

italiani nel settore alimentare. Il Goodwill Relativo (quota clienti soddisfatti dell’insegna) è

pari al 39,8% sul Reparto Ortofrutta e al 48,8% per l’Esposizione Ortofrutta.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, ha ritirato i due premi

esprimendo profonda gratitudine: “Vincere per il quinto anno consecutivo il premio come

Miglior Reparto Ortofrutta in Italia non è solo un onore, ma è la conferma che il nostro

modello organizzativo è solido e risponde concretamente alle aspettative e ai bisogni dei

nostri clienti. La riconferma, per il secondo anno, del premio per la Migliore Esposizione

sottolinea come la qualità dei nostri prodotti sia esaltata da un ambiente curato e

accogliente, pensato per valorizzare la freschezza e la stagionalità in ogni sua forma. Un

ringraziamento profondo e doveroso va a tutti i collaboratori di Sole365: è il vostro lavoro

instancabile che ci permette di mantenere sempre alta l'asticella. Se riusciamo a non

deludere mai le aspettative di chi ci sceglie ogni giorno, il merito è della dedizione di

questa grande squadra.”





Il successo dell'insegna si fonda su pilastri strategici che mettono al centro il cliente e il

prodotto, rispondendo a quella centralità dei reparti freschi che la ricerca CX Store

individua come driver principale delle preferenze dei consumatori. Attraverso il modello

Every Day Low Price (EDLP), Sole365 garantisce prezzi bassi 365 giorni l'anno, riuscendo

a coniugare una convenienza costante con un’alta qualità che non accetta compromessi.

Il reparto ortofrutta rimane il fulcro di questa offerta, basandosi su una selezione rigorosa

guidata da criteri di qualità, stagionalità e sostenibilità. Tale eccellenza è sostenuta da un

forte e costante investimento nel capitale umano, dove la formazione continua dei

collaboratori assicura un servizio di alto livello, fondamentale per generare quel valore

intangibile definito "Goodwill d'insegna".

Infine, la pianificazione meticolosa dell'allestimento trasforma il reparto in un'esperienza

d'acquisto positiva e invitante, un elemento distintivo che ha permesso a Sole365 di

distinguersi tra le 198 insegne analizzate nel settore grocery. Grazie a questi traguardi, il

brand consolida la propria leadership, interpretando con successo le moderne tendenze

del retail e rafforzando il profondo legame di fiducia costruito con le oltre 25.000 famiglie

coinvolte nell'indagine.