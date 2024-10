Comunicato Stampa: Sole365, partner di Fondazione AIRC, si unisce nella ricerca

Sole365, partner di Fondazione AIRC, si unisce nella ricerca.



Sole365, brand leader nel settore della grande distribuzione in Campania, è lieta di annunciare una nuova e importante partnership con Fondazione AIRC, per la Ricerca sul Cancro. Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nell’impegno di Sole365 verso la promozione della salute e del benessere, e si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità sociale d’impresa.



AIRC, da oltre 50 anni, è in prima linea nella lotta contro il cancro, promuovendo progetti di ricerca sempre più innovativi. Grazie al supporto di aziende partner, come Sole365 AIRC può continuare a sostenere i migliori ricercatori italiani, fornendo loro le risorse necessarie per sviluppare nuove terapie e migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici.

In particolare, Sole365 finanzia una borsa di studio per un giovane ricercatore sui tumori dell’apparato gastrointestinale, riconoscendo così l’importanza di investire nella ricerca scientifica e sulle nuove generazioni.



“La collaborazione tra Sole365 & AIRC rappresenta un esempio concreto di come il mondo dell’impresa possa contribuire attivamente alla soluzione di grandi sfide sociali. Insieme, le due realtà lavoreranno per sostenere la ricerca più avanzata e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. Difatti, la partnership darà vita ad un percorso di informazione ed educazione alla corretta alimentazione per ogni fase della vita” - dichiara Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale.

Il brand è da sempre attento alla qualità dei prodotti offerti e alla divulgazione di uno stile di vita sano, ha fatto suoi i principi della Dieta Mediterranea, e del consumo di alimenti freschi e di stagione, uno dei suoi pilastri fondamentali. Questa scelta, oltre a garantire ai consumatori una nutrizione equilibrata, contribuisce anche a prevenire numerose patologie.



“Prima di tutto vorrei ringraziare Sole365 per aver scelto di sostenere la nostra missione impegnandosi concretamente per finanziare una borsa di studio e promuovendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione - spiega Roberta Buccino Grimaldi, Presidente Comitato Campania Fondazione AIRC -. Abbiamo costruito insieme, a quattro mani, un progetto articolato per dare vita a un percorso valoriale sui temi della corretta alimentazione e per consentire a un giovane ricercatore di specializzarsi sui tumori del tratto gastrointestinale in un istituto di eccellenza”.



L’Azienda è vicina alla ricerca, difatti, questa partnership si basa sulla condivisione di valori comuni tra le due realtà: la passione per l’innovazione, l’impegno per la salute e il benessere delle persone, e la convinzione che la ricerca sia l’arma più potente contro il cancro.