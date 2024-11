Comunicato Stampa: Sole365, il Natale passa da qui.

Natale è alle porte e da Sole365 sono ufficialmente iniziati i preparativi per il momento più atteso dell’anno: quello di sedersi intorno a una tavola imbandita, per festeggiare insieme.

Da Sole365, chi è già alle prese con la lista della spesa può trovare tutto ciò di cui ha bisogno: dagli ingredienti per preparare i piatti della tradizione, alle eccellenze del territorio, dolci e salate.

Come ogni anno, il Natale passa da qui e questo ci rende felici. La meravigliosa testimonianza del legame fra Sole365 e i suoi clienti è vedere il fermento delle famiglie sorridenti che si aggirano fra i nostri reparti.



Per chi invece, fra addobbi e regali last minute, è troppo indaffarato per passare a fare la spesa in uno dei punti vendita, Sole365 mette a disposizione anche in questo periodo la possibilità di ordinarla online attraverso la piattaforma CosìComodo, per ricevere tutto il buono del Natale comodamente a casa.

“Per tutti” è proprio il concetto chiave di questo Natale. Infatti, per il terzo anno consecutivo, Sole365 sostiene il progetto nazionale SpesaSospesa.org: dal 25 novembre fino al 26 dicembre 2024 i clienti potranno scegliere di condividere la gioia delle feste con le famiglie più bisognose, donando 0,50€ in cassa. L’iniziativa sarà attiva in tutti i punti vendita Sole365 e online su CosìComodo.



Ogni donazione a SpesaSospesa.org si tradurrà in un pasto aggiuntivo, che le organizzazioni benefiche operanti sul territorio - come Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana Comitato Napoli - devolveranno a chi è in difficoltà. Grazie alla collaborazione con Regusto, prima piattaforma in Italia a gestire le eccedenze alimentari tramite blockchain e co fondatore del progetto SpesaSospesa.org, la distribuzione dei beni essenziali sarà tracciabile, assicurando che aiuti concreti raggiungano chi ne ha bisogno.



Prevista, per venerdì 29 novembre nello store Sole365 di Napoli in via Kerbaker 26, una giornata speciale ‘cassiere per un giorno’ che vedrà protagonisti i referenti di SpesaSospesa.org assieme agli enti-non profit con lo scopo di rafforzare la partnership sul territorio e raccontare ai clienti l’impegno e l’impatto solidare dell’iniziativa sulla comunità.

Si rinnova a più di quattro anni dalla nascita dell’iniziativa la collaborazione tra la città di Napoli, l’intera Regione Campania e il progetto di solidarietà circolare SpesaSospesa.org, nato in piena pandemia con l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie più fragili grazie all’acquisto e al recupero di prodotti a rischio spreco. Napoli è una delle prime città italiane ad aver sposato la missione solidale e a conferire il patrocinio al progetto.



Ad oggi sono stati recuperati e acquistati in piattaforma Regusto, co-fondatore del progetto, 765 tonnellate di prodotti alimentari e non alimentari per un totale di oltre Davide Devenuto, co-founder Fondazione Lab00 ETS e SpesaSospesa.org, commenta: “Rinnoviamo con piacere la campagna natalizia con Sole365 che per il terzo anno di seguito ha scelto il nostro progetto come partner solidale. Siamo certi che il calore e la generosità dei cittadini non tarderà ad arrivare, rinnovando la fiducia che la città di Napoli e tutta la regione Campania hanno dimostrato sin dalla nascita di SpesaSospesa.org”.



Il Natale è un momento magico, fatto di condivisione e di gesti d'affetto. – Dichiara Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale -Vogliamo che questo spirito si diffonda ancora di più e, per questo, sentiamo il dovere di contribuire al benessere della nostra comunità. Grazie ai nostri clienti, a sostegno del progetto SpesaSospesa.org, non solo aiuteremo le famiglie in difficoltà offrendo un sostegno concreto, ma contribuiremo a sensibilizzare la collettività sull’importanza dell’impegno sociale per tutti, per costruire un futuro migliore.



Qui la landing page ufficiale della campagna: https://sole365.lab00.org



Che sia un buon Natale. Per tutti.