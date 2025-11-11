Comunicato Stampa: SOLE365 E AZIONE CONTRO LA FAME: UN SUCCESSO DI SOLIDARIETÀ.

SOLE365 E AZIONE CONTRO LA FAME: UN SUCCESSO DI SOLIDARIETÀ. OLTRE 77.000 RACCOLTI PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ DEL NOSTRO TERRITORIO



Napoli, 11 novembre 2025 – Si è tenuto oggi, l’incontro per la consegna dell’assegno simbolico che testimonia l'eccezionale successo dell’iniziativa “La cartolina che fa bene”, promossa da Sole365 in oltre 100 punti vendita, nell’ambito della campagna nazionale “Giornate Contro la Fame” di Azione Contro la Fame. L’incontro, tenutosi alle ore 10:30 nel Quartiere Forcella a Napoli in via Cesare Sersale 9, una delle sedi del progetto, è stato vissuto come un momento di confronto e riflessione.

L’iniziativa si è svolta dal 1° al 16 ottobre 2025, periodo durante il quale i clienti dei punti vendita Sole365 hanno potuto contribuire con una donazione di 1 euro direttamente in cassa, scegliendo una cartolina solidale che conteneva anche un prezioso regalo: 7 ricette d’autore esclusive, create appositamente da chef eccellenti e stellati.

La campagna, terminata il 16 ottobre, data simbolica poiché coincide con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ha visto una risposta straordinaria da parte dei consumatori: grazie alla generosità dimostrata, la raccolta fondi ha raggiunto la cifra complessiva di 77.019,00 €.

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere il programma in Italia “Mai più fame: dall’emergenza all’autonomia” di Azione Contro la Fame che, ogni anno, coinvolge circa 200 famiglie vulnerabili. L’intervento consente di fornire un aiuto concreto, garantendo accesso a beni di prima necessità con tessere spesa, percorsi di educazione alimentare e programmi di sviluppo delle competenze personali, sociali e professionali, finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, ha commentato con soddisfazione il successo della partnership: "Per Sole365, essere al fianco di Azione Contro la Fame in questa iniziativa significa rafforzare il nostro impegno verso il territorio e la comunità. La risposta dei nostri clienti è stata travolgente, dimostrando che insieme possiamo tessere una rete di supporto capace di fare la differenza nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Questo risultato, frutto della forte generosità e sensibilità dei nostri clienti, ai quali rivolgiamo un commosso ringraziamento, è la prova più autentica che la solidarietà non è un concetto astratto, ma è una forza viva e pulsante che abita le nostre comunità”.





Simone Garroni, Direttore Generale di Azione Contro la Fame, ha espresso la sua gratitudine per l'esito della campagna: "Questa iniziativa ha trasformato un gesto quotidiano, come fare la spesa, in un atto autentico di solidarietà, grazie alla straordinaria partecipazione dei clienti e all’impegno dei dipendenti di Sole365. La partnership rappresenta per noi un esempio virtuoso di Responsabilità Sociale d’Impresa e si traduce in un sostegno concreto — in termini di alimentazione, salute e formazione — per le comunità più vulnerabili. Il messaggio che vogliamo trasmettere – conclude Garroni – è che la fame non è inevitabile: insieme possiamo combatterne le cause e mitigarne gli effetti.”

Per Sole365, essere al fianco di Azione Contro la Fame non è solo un atto di sostegno, ma la profonda espressione dei valori che guidano il nostro operato quotidiano, 365 giorni l’anno. La nostra missione non si ferma agli scaffali dei supermercati; essa si radica nel territorio e nella comunità, per nutrirla non solo con prodotti di qualità, ma anche con un impegno concreto per un futuro più equo e solidale. Un gesto semplice e quotidiano come fare la spesa si è trasformato in un contributo capace di alimentare un modello virtuoso, capace di generare un impatto significativo e misurabile nella lotta contro le difficoltà alimentari e sociali.