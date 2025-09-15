Comunicato Stampa: Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”

Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”, nella categoria Best Development Program for Frontline Leaders ai Brandon Hall Group Excellence Awards 2025.



Sole365 ha annunciato la sua candidatura per la categoria "Miglior Programma di Sviluppo per Leader in Prima Linea" ai prestigiosi Brandon Hall Group Excellence Awards 2025. Brandon Hall Group è una società di ricerca e analisi, con oltre 10.000 clienti a livello globale e quasi 30 anni di esperienza nel fornire soluzioni basate sulla ricerca che favoriscono l'eccellenza nelle organizzazioni di tutto il mondo. La candidatura è stata presentata in collaborazione con iSapiens, un partner di formazione altamente specializzato.



Il progetto di punta di Sole365, la “Capability Academy”, è un programma di sviluppo a 360 gradi progettato per trasformare i direttori di negozio in manager efficaci, che aiutino le prestazioni del team, divenendo veri e propri ambasciatori dei valori aziendali. L'obiettivo principale è rafforzare la conoscenza degli stili di leadership nei negozi, considerata una leva strategica per il successo a lungo termine nel settore retail, in continua evoluzione a causa delle nuove abitudini di acquisto e dell'intensa concorrenza. Il programma ha affrontato in particolare tre esigenze aziendali: il rafforzamento del focus sul cliente, il miglioramento delle competenze in leadership e comunicazione e la promozione di una cultura aziendale di responsabilità e orientamento alla soddisfazione del cliente.



La “Capability Academy” è stata progettata in due fasi, focalizzandosi prima su un approccio manageriale orientato al coaching e successivamente sulla creazione di un team

orientato al supporto del cliente. Il programma ha utilizzato il modello "AliveLearning"

di iSapiens, combinando sessioni online, coaching individuale, esercitazioni pratiche sul lavoro e contenuti digitali. Con l'obiettivo di superare le resistenze iniziali, l'azienda ha implementato strategie di coinvolgimento personalizzate, inclusa la formazione flessibile per adattarsi ai periodi di punta lavorativa.

I risultati misurabili del programma sono molto positivi, con un miglioramento del 61% nelle competenze manageriali dei partecipanti e con il 90% dei partecipanti che ha migliorato le proprie capacità di leadership.



È stato inoltre, riscontrato un aumento della soddisfazione dei clienti nei negozi partecipanti. La “Capability Academy” ha ridefinito il ruolo di leader nei negozi Sole365, spostando il focus dalla gestione operativa a un modello di facilitazione delle prestazioni. L'esperienza ha sottolineato l'importanza di una leadership partecipativa, di un forte orientamento al cliente e di una cultura del feedback per la crescita continua. Per il futuro, l'azienda prevede di personalizzare ulteriormente il programma, integrando un maggiore utilizzo di strumenti digitali e simulazioni pratiche.