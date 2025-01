Comunicato Stampa: Siete stati straordinari!

Salerno, 22 gennaio 2025 - Si è concluso oggi presso la sede di Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino in Piazza don Luigi Giussani, località Sibelluccia (SA) l’incontro per la consegna dell’assegno simbolico con i risultati della campagna solidale di Sole365 a supporto del progetto SpesaSospesa.org. Raccolte le donazioni per distribuire 235.384 pasti equivalenti alle famiglie più fragili sul territorio.



Durante il periodo natalizio è stata attiva nei punti vendita Sole365 e online una campagna di solidarietà che ha consentito ai clienti di donare un pasto alle famiglie più fragili con un contributo di 0,50€. Ogni donazione si è trasformata in un pasto da distribuire a oltre 60.000 famiglie in difficoltà sul territorio attraverso le organizzazioni Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana Comitato Napoli. Grazie alla collaborazione con Regusto – prima piattaforma in Italia a gestire le eccedenze alimentari tramite blockchain e co-fondatore del progetto SpesaSospesa.org - la distribuzione dei beni essenziali sarà tracciabile, assicurando che aiuti concreti raggiungano chi ne ha bisogno.



All’incontro, moderato dal giornalista Peppe Iannicelli sono intervenuti: Davide Devenuto e Francesco Lasaponara - co-fondatori del progetto SpesaSospesa.org e Fondazione Lab00 ETS, Antonio Apuzzo – Amministratore Delegato di AP Commerciale, Roberto Tuorto – Direttore Banco Alimentare Campania, Ida Nunziante - Delegata Attività Sociali Croce Rossa Italiana Comitato Napoli e Marco Raspati – Ceo e co-founder di Regusto.



Si rinnova a più di quattro anni la collaborazione tra la città di Napoli, l’intera Regione Campania e il progetto di solidarietà circolare SpesaSospesa.org, nato in piena pandemia con l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie più fragili grazie all’acquisto e al recupero di prodotti a rischio spreco. Napoli è una delle prime città italiane ad aver sposato la missione solidale e a conferire il patrocinio al progetto. Ad oggi sono stati recuperati e acquistati in piattaforma Regusto, co-fondatore del progetto, 765 tonnellate di prodotti alimentari e non alimentari per un totale di oltre 1.530.000 pasti equivalenti distribuiti sul territorio regionale. Il recupero e la ridistribuzione di prodotti ha generato anche un impatto positivo sull’ambiente, aiutando a risparmiare oltre 1.000 tonnellate di CO2 evitata. Gli indici ambientali sono calcolati dalla piattaforma di Regusto tramite algoritmi proprietari e in linea con standard internazionale e norme ESG europee.



Davide Devenuto, co-founder di Fondazione Lab00 ETS e del progetto SpesaSospesa.org, commenta: “Siamo profondamenti grati per il successo della campagna solidale di Sole365, partner prezioso con cui rinnoviamo un impegno congiunto per il terzo anno consecutivo al fianco di Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana Napoli. Questo successo rappresenta un aiuto concreto alle famiglie sul territorio ma è anche un’azione che rafforza il tessuto sociale della comunità. Ogni pasto donato è un passo verso una società più equa e inclusiva, un piccolo gesto che alimenta una rete di solidarietà composta da ognuno di noi.”

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, commenta: “La campagna di Natale a supporto del progetto SpesaSospesa.org è stata un'esperienza toccante anche quest’anno, perché ha unito la nostra comunità in un abbraccio solidale. Ogni donazione, fatta dai clienti di Sole365, è stata un mattone per costruire un futuro più equo e inclusivo. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno scelto di fare la differenza, dimostrando che la solidarietà è un valore che ci unisce. Sono particolarmente grato a Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana per il loro instancabile impegno nel distribuire gli aiuti alle famiglie più bisognose. Insieme, stiamo scrivendo una storia di speranza e resilienza, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare a lavorare per un mondo in cui nessuno sia lasciato indietro. Grazie a tutti voi, siete stati straordinari.”

Roberto Tuorto, Direttore del Banco Alimentare Campania, commenta: "Questa iniziativa sta diventando sempre più un appuntamento atteso nel periodo natalizio. Le persone desiderano compiere piccoli gesti di solidarietà ed il successo di questa iniziativa ne è la conferma. Siamo onorati di essere partner storici di Sole365. Una partnership che viene da lontano e dura ormai da diversi anni. Banco Alimentare aiuta in Campania oltre 235.000 persone attraverso 400 organizzazioni territoriali convenzionate. Desideriamo - insieme a Sole365 - portare a casa delle persone non solo un pasto caldo ma anche un sorriso ed un pò di speranza di cui, oggi più che mai, abbiamo tutti bisogno".



Paolo Monorchio - Direttore del Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana commenta: “Il risultato del Progetto Spesa Sospesa è stato davvero straordinario e ci ha consentito di aiutare circa 5000 persone ed oltre 1500 famiglie in difficoltà. La CROCE ROSSA ITALIA di Napoli vuole esprimere un sentito ringraziamento a Francesco Lasaponara e Davide Devenuto, co-fondatori di Fondazione Lab00 ETS e del progetto SpesaSospesa.org ed a Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale per il loro impegno e la loro passione e la loro capacità di fare “RETE”. Un ringraziamento anche ai Volontari CRI che seguono il nostro sportello sociale individuando e supportando le persone e le famiglie più Vulnerabili e bisognose in particolare nelle periferie dell’Area EST di Napoli.”









SpesaSospesa.org è un progetto di solidarietà circolare nato nel 2020 per sostenere persone in difficoltà. Un modello virtuoso e sostenibile, ideato da Fondazione Lab00 ETS, che grazie alla piattaforma digitale Regusto, permette di gestire le transazioni di beni di prima necessità garantendo la massima trasparenza e tracciabilità dei flussi. Attraverso la piattaforma Regusto le aziende possono donare o vendere ad un prezzo sociale beni di prima necessità. I privati possono contribuire con donazioni in denaro destinate all’acquisto dei beni. Nei territori gli enti non profit, le associazioni e i volontari sono coinvolti come hub logistici per la raccolta e distribuzione alle famiglie dei beni di prima necessità. Ad oggi l’iniziativa ha coinvolto partner istituzionali come le amministrazioni di 26 comuni italiani che hanno conferito il patrocinio al progetto.



Ap Commerciale, con il brand Sole365, è divenuta negli anni leader del mercato campano, sinonimo di innovazione, convenienza e qualità nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO). L'Azienda conta una rete di oltre 90 punti vendita e più di 4.000 collaboratori. AP Commerciale è parte del Gruppo Megamark, l'azienda di distribuzione più grande del Sud Italia e socia di Selex, il Gruppo Commerciale più grande d'Italia. AP Commerciale si pone costantemente l’obiettivo dicreare una cultura della spesa che valorizzi non solo l’esperienza del cliente, ma anche il territorio e le persone. La mission, invece, è quella di affermarsi come leader di mercato, in modo sempre più ampio, con il modello commerciale dell’EDLP - Every Day Low Price, garantendo ai proprio consumatori i prezzi bassi 365 giorni l’anno.



