Comunicato Stampa: Sesta commissione - Via libera per l’aula all’ordinamentale 2024

(Arv) Venezia 16 ott. 2024 - La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha dato oggi, a maggioranza, il via libera per l’aula al progetto di legge n. 274, di iniziativa della Giunta regionale, contenente le disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica, già illustrato ed esaminato nel corso delle precedenti sedute. Relatore per l’aula, la presidente Scatto, correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

Di seguito, la Commissione, in relazione al testo unificato dei progetti di legge n. 227, a prima del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), e n. 249, di iniziativa della Giunta, in materia di Condhotel, ha invitato a fornire le proprie indicazioni in materia una serie di portatori d’interesse, e in particolare Federalberghi Veneto, Assoturismo Veneto, Federturismo Veneto e CISET, nonché, in rappresentanza di ANCI Veneto, i sindaci dei comuni di Jesolo e Cavallino (VE), Malcesine (VR) e Abano Terme (PD). L’esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle prossime sedute.