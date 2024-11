Comunicato Stampa: Sesta commissione - Via libera al parere sulla variazione del bilancio regionale 2024-26

(Arv) Venezia 13 nov. 2024 - La Sesta commissione permanente del Consiglio Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l’assessore regionale Valeria Mantovan, ha dato oggi, a maggioranza, il via libera, per quanto di propria competenza, al progetto di legge di iniziativa della Giunta n. 305 “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”; il disegno di legge può così rientrare nella Prima commissione consiliare per la prosecuzione dell’iter istruttorio.

Di seguito, la Commissione ha approvato all’unanimità il parere alla Giunta regionale n. 450 che stanzia 40mila euro per l’avvio, nel corso dell'anno scolastico 2024-25, della prima sperimentazione dei Patti educativi di comunità per lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio a sostegno dell'attuazione del processo educativo nelle istituzioni scolastiche, e a maggioranza, senza voti contrari, la rendicontazione n. 253 sullo stato di attuazione delle iniziative realizzate e promosse nell'anno 2023 dalla Commissione regionale per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.