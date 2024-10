Comunicato Stampa: Sesta commissione - Via libera a pareri alla Giunta su scuole di musica e turismo fluviale

Arv) Venezia 23 ott. 2024 - La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha approvato oggi a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 440 che stabilisce criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle scuole di musica del Veneto e delle modalità di tenuta e pubblicazione del relativo elenco. Il provvedimento è stato previsto dalla l. reg. n. 8/2024 rubricata “Istituzione dell’elenco regionale delle scuole di musica” volta a promuovere il valore formativo e culturale della musica. La legge prevede che l’esecutivo disciplini modalità di tenuta e pubblicazione dell’elenco stesso, anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni contenute nel DPR n. 917/86 che contempla, tra gli oneri detraibili, le spese - per un importo non superiore a mille euro sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro - per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. La legge regionale permette pertanto di determinare le condizioni volte a consentire alle famiglie di avvalersi anche di tale previsione di sgravio fiscale.

Via libera a maggioranza, senza voti contrati, anche al parere n. 443 che detta criteri e modalità per la concessione di contributi (per un totale di 200mila euro tra il 2024 e il 2025) per favorire la promozione del turismo fluviale e che, a tale scopo, prevede anche il coinvolgimento del Comitato Regionale Unpli Veneto - Aps, nell’attuazione di programmi e iniziative.

È proseguito, infine, l’esame del progetto di legge n. 293, a prima firma della presidente Scatto, relativo agli interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo, mentre è stata illustrata la proposta di legge n. 297 di iniziativa della vicepresidente Ostanel che prevede, un aggiornamento della legge regionale n. 17/2019 in merito alla promozione di festival e rassegne culturali, con l’introduzione di disposizioni per le esigenze delle comunità locali e dei giovani lavoratori nel settore culturale e dello spettacolo. L’esame più approfondito continuerà nel corso delle prossime sedute della Commissione.