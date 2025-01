Comunicato Stampa: Sesta commissione - Presentato il Pdl che istituisce Giornata commemorazione vittime lavoro

(Arv) Venezia 8 gen. 2025 - Illustrati oggi nella Sesta commissione permanente dell’assemblea legislativa regionale presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), due progetti di legge a prima firma del vicepresidente del Consiglio Veneto Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), entrambi destinati a essere esaminati nel dettaglio nel corso delle prossime sedute della Commissione. In particolare, il Pdl n. 309 istituisce la Giornata regionale per promuovere la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro, da celebrare l’ultima domenica di maggio di ogni anno, in continuità con la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che si svolge la seconda domenica di ottobre. Il progetto di legge n. 308, invece, mira a promuovere la conoscenza del MOSE (il sistema di opere - il cui cuore è costituito da schiere di paratoie mobili - per la protezione di Venezia) e a valorizzarlo quale forma di attrazione turistica. Rinviato, infine, l’esame conclusivo del progetto di legge n. 293, a prima firma della presidente Scatto, relativo agli interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo, già esaminato nel dettaglio nel corso delle sedute precedenti.