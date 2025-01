Comunicato Stampa: Sesta commissione - Fissati data, tema e bando della giornata ecologica regionale 2025

(Arv) Venezia 28 gen. 2025 - La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità il parere alla Giunta n. 472 di individuazione della data dell'evento e del tema della Giornata ecologica regionale 2025, nonché di approvazione del bando per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative programmate. La seconda edizione della Giornata sarà intitolata “Meno rifiuti per non avere più discariche” ed è destinata a svolgersi domenica 27 aprile.

Infine, è stato illustrato dal primo firmatario, il presidente della Prima commissione consiliare Luciano Sandonà (Lega-LV), il progetto di legge statale n. 47 che propone modifiche alla L. n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” volte, in estrema sintesi, tra l’altro, a dare facoltà alla Regione di attivare proprie norme specifiche sull’insegnamento della lingua veneta. L’esame del Pdls è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute.