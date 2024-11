Comunicato Stampa: Sesta commissione - Approvato il programma di attività per il 2025 di #Arteven

(Arv) Venezia 20 nov 2024 - La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna, ha votato a maggioranza, senza voti contrari, la presa d’atto del programma di attività per l'anno 2025 di Arteven, l’associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete. Di seguito, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani ha illustrato il progetto di legge n. 295 “Tutela, valorizzazione e censimento delle barche storiche tipiche della laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico”, a prima firma del collega dem Jonatan Montanariello, che mira, tra l’altro, a istituire un Registro regionale delle imbarcazioni tipiche e tradizionali dell’area in argomento e a censire quelle esistenti, nonché a individuare gli interventi promozionali di attività che fanno capo alla legge regionale sulla cultura, alla legge sul turismo e alla legge sull’attività motoria e sportiva. L’esame dettagliato della proposta legislativa è destinato a proseguire nel corso delle prossime settimane.