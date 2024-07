Comunicato Stampa: Sesta commissione: 2,6 milioni dalla Regione nel 2023 per promuovere grandi eventi

(Arv) Venezia 9 lug. 2024 - Presa d’atto, senza voti contrari, da parte della sesta commissione consiliare (Cultura, turismo e sport), guidata dalla presidente Francesca Scatto (Lega-Lv) e da Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo) alla vicepresidenza, del rendiconto regionale 2023 sulla promozione dei grandi eventi in Veneto. Il consuntivo della gestione delle risorse regionali destinate alla promozione di grandi manifestazioni ed eventi sportivi, turistici e culturali in Veneto registra una spesa liquidata di 2,6 milioni di euro per sostenere una cinquantina di manifestazioni di grande rilievo: dalle tappe venete del Giro d’Italia (165.920 euro) alle celebrazioni canoviane (100 mila euro), dal raduno triveneto degli alpini a Belluno alle iniziative per celebrare 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia (entrambi finanziati con 85 mila euro), dai mondiali di canoa ad Auronzo alla commemorazione dell’anniversario della tragedia del Vajont. Il sostegno regionale si è concentrato soprattutto sulle manifestazioni sportive e turistiche (55%). Agli eventi celebrativo-istituzionali è andato il 23% delle risorse, a quelli culturali il 21 per cento.