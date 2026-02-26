Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: SEMAFORO VERDE PER ASI IN PISTA SPRING EXPERIENCE

Domenica 1° marzo 2026 torna l’appuntamento con “ASI in Pista Spring Experience”, lo speciale track day organizzato dall’ASI al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV). Un evento riservato alle auto storiche costruite fino al 2005 e a quelle da competizione costruite fino al 1995 suddivise nelle categorie Turismo, Formula, Sport Prototipi e Rally.

