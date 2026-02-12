Comunicato Stampa: Sede Rai del Veneto



(Arv) – Venezia, 12 febbraio 2026 “Sull’ipotesi di vendita di Palazzo Labia mi arrivano notizie che pensavo superate da tempo e che, invece, rimettono in discussione la presenza della TGR Rai del Veneto nella sua sede storica di Venezia. È una prospettiva che non può essere trattata come una semplice operazione immobiliare: qui è in gioco un presidio del servizio pubblico e un pezzo di identità veneta”.