Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5

(Arv) Venezia, 19 febbraio 2026&nbsp;Nella giornata di oggi, si sono riunite, a palazzo Ferro Fini, rispettivamente alle 10, alle 12 e alle 15, le commissioni consiliari Seconda, Quinta e Prima, le quali, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole (Prima e Quinta a maggioranza, senza voti contrari, Seconda a maggioranza, con l’opposizione che non ha partecipato al voto) sul provvedimento della Giunta regionale (PDA n. 5) “Programmazione 2021-2027. Approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 in adesione ai Regolamenti (Ue) n. 1913/2025 e n. 1914/2025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/09/2025 che modificano i Regolamenti (Ue) n. 1057/2021 (Fondo Sociale Europeo Plus) e n. 1058/2021 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione.”

